Эстонский парламент осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны. В РФ назвали это «кощунством»

21.02.2020, 10:18, Новости дня

Парламент Эстонии 19 февраля принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждается попытки России переписать историю и отречься от роли СССР как одного из инициаторов Второй мировой войны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Резолюцию поддержали 72 эстонских депутата, против проголосовал один, еще шестеро не приняли участие в голосовании.

Как отмечает ERR, в преамбуле резолюции осуждается подписанный СССР и фашистской Германией пакт Молотова-Риббентроба и секретный протокол к нему, за которым последовала «оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны». Отмечается, что Вторая мировая стала прямым следствием подписания данного документа.

Также в резолюции уточняется, что в последнее время Россия возлагает вину в развязывании Второй мировой на Польшу и другие европейские страны.

Резолюция осуждает «попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии».

Посол РФ в Эстонии Александр Петров назвал резолюцию кощунством и откровенно недружественным акт эстонского парламента, который осложнит отношения между странами, пишет «ТАСС».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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