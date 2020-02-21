Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

21.02.2020, 10:00, Новости дня

На российском рынке стартовал прием заказов на новые флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S20.

Вместе с тем первым покупателям устройств будут предложены в подарок фирменные беспроводные наушники Galaxy Buds+. Сообщается, что выход смартфонов в свободную продажу начнется уже с 13 марта. В стартовой комплектации стоимость гаджета составляет порядка 70 тысяч рублей. В данной версии смартфону будет продаваться в трех оттенках корпуса – красном, голубом и сером.

Кроме того, покупатели смогут выбрать черный и красный Galaxy S20+ за 80 тысяч рублей. Также поступит топовая комплектация Galaxy S20 Ultra, которая оценена производителем в 100 тысяч рублей. По программе трейд-ин можно получить смартфоны на 15 тысяч рублей дешевле.