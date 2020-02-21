Представлен смартфон Energizer с батареей на 6000 мАч

21.02.2020, 10:14, Новости дня

Известная компания Avenir Telecom представила новую модель смартфона Energizer Ultimate U710S.

Данный аппарат обладает 7,1-дюймовым дисплеем с диагональю 2244 на 1080 пикселей. Для того чтобы смартфон смог длительное время проработать без подзарядки здесь применили аккумулятор на 6000 мАч. Однако указано, что девайс не получит быстрой зарядки. За производительность устройства отвечает мощный чип MediaTek Helio P23 с 3 гигабайтами ОЗУ.

Размер постоянной памяти новинки равен 32 гигабайт. Основная камера получила сдвоенный объектив на 13+0,3 мегапикселя. Старт продаж нового устройства состоится во втором квартале 2020 года. Пока стоимость девайса не указана, но есть предположения о недорогом прайсе на смартфон Energizer Ultimate U710S.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Запуск американской ракеты с грузом для МКС отменен

03.02 / Зеленский пообещал большой обмен пленными

18.12 / Минобороны опровергло сообщения о пролете российских бомбардировщиков через Иран

20.02 / Зарплаты в России с 2010 года растут быстрее цен

02.02 / Крыму не нужна «золотая» украинская вода

21.02 / Моралесу не позволили участвовать в выборах в Боливии

31.01 / На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

18.02 / Основная версия массовой гибели рыбы в Ростове – браконьерство

23.12 / Гендиректор Nord Stream 2 Варниг является бывшим агентом Штази и другом Путина

12.02 / Цены на смартфон Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска S20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика