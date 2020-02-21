Представлен смартфон Energizer с батареей на 6000 мАч

21.02.2020, 10:14, Новости дня

Известная компания Avenir Telecom представила новую модель смартфона Energizer Ultimate U710S.

Данный аппарат обладает 7,1-дюймовым дисплеем с диагональю 2244 на 1080 пикселей. Для того чтобы смартфон смог длительное время проработать без подзарядки здесь применили аккумулятор на 6000 мАч. Однако указано, что девайс не получит быстрой зарядки. За производительность устройства отвечает мощный чип MediaTek Helio P23 с 3 гигабайтами ОЗУ.

Размер постоянной памяти новинки равен 32 гигабайт. Основная камера получила сдвоенный объектив на 13+0,3 мегапикселя. Старт продаж нового устройства состоится во втором квартале 2020 года. Пока стоимость девайса не указана, но есть предположения о недорогом прайсе на смартфон Energizer Ultimate U710S.