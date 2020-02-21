Опрос выявил отношение поляков к Красной армии

21.02.2020, 10:12, Новости дня

Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.

В ходе исследования, которое осуществлялось в Польше по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 6 по 11 февраля 2020 года, 65% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Испытываете ли вы благодарность по отношению к Красной армии за освобождение Польши совместно с польскими войсками?» Об отсутствии чувства благодарности к советским солдатам заявили 27% опрошенных, – передает РИА «Новости».

Три четверти респондентов знают, что именно красноармейцы освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим, в котором нацисты уничтожили около 4 миллионов узников разных национальностей.

На вопрос «Кто, на ваш взгляд, освободил Освенцим?» 73% респондентов ответили «советские войска», 15% – «Войско Польское», 5% – «США» и по 1% назвали «армию другой страны» и Великобританию.

Как показал опрос Sputnik.Мнения, несмотря на стремление властей переписать историю, большинство поляков знают и ценят роль братского советского народа в избавлении их родины от гитлеровского порабощения. Наиболее высок процент тех, кто испытывает благодарность к Красной армии (77%), в возрастной группе старше 65 лет, в целом респонденты в возрасте старше 35 лет, то есть заставшие ПНР и Варшавский договор, чаще испытывают благодарность к СССР за освобождение Польши, чем младшее поколение (67% против 60%).

Ранее общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал о том, как добивается восстановления военного кладбища в польском Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.



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