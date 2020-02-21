Собянин распорядился усилить режим дезинфекции в Москве для профилактики коронавируса

21.02.2020, 10:09, Новости дня

Режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового скопления людей в связи с ситуацией с коронавирусом: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он пояснил, что на практике это означает необходимость более тщательной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. По словам градоначальника, дополнительную санобработку будут проводить в общественном транспорте, включая такси и каршеринг, передает "Россия 24".