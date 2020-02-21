Сергей Базаревич: счет не по игре, но проиграли заслуженно

21.02.2020, 10:08, Новости дня

Наставник баскетбольной сборной РФ Сергей Базаревич после проигранного матча нашей команды с Италией (64:83) в рамках отборочного турнира Евробаскета-2021, отметил, что он и его тренерский штаб постараются извлечь урок из этого поражения.

"К сожалению, мы в этой игре показали свое плохое лицо, — цитирует тренера сборной официальный сайт федерации баскетбола. – Нужно извлечь что-то позитивное из этого матча, сделать шаг вперед и сыграть дома гораздо лучше, чем сегодня. Италия была в огне, и мы знали, что этого можно ожидать".

По словам Базаревича, соперник забил множество трехочковых: "Какие-то из них с сопротивлением, какие-то нет. У нас мяч залетал хуже, но, когда он не залетает, нужно лучше играть в защите! Мы пытались, пытались, но в конце смазали несколько легких бросков, не попали штрафные – и расстроились. В концовке разница стала огромной, за нее стыдно. Однако мы должны отреагировать на это поражение, и мы это сделаем".

"Мы получили "-19", но, конечно, разница не была такой по игре. Просто в конце расстроились слишком сильно, и нас "добили". Может, если бы забили какие-то штрафные, это позволило бы нам спастись", — считает Базаревич.

"Тренеры предупреждали игроков, что соперники играют в очень соревновательной лиге, многие из них получают приличные минуты, на них нет никакого давления в плане результата. Но не хочется их анализировать, надо анализировать свою команду, но мы не противопоставили этому достаточно. Одно за другим – и в итоге "-19", — заключил тренер команды России.



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