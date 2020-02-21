Владимир Путин рассказал, кто и для чего ссорит Россию с Украиной

21.02.2020, 10:08, Новости дня

Во второй части интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент РФ дал ответ на вопрос, почему "растаскивают" Россию и Украину. Сотрудничество двух стран не выгодно целому ряду стран, подчеркнул Путин, поскольку объединение усилий Москвы и Киева, их возможностей и преимуществ, создает им глобального конкурента.

Конкурента и в Европе, и в мире, подчеркнул Владимир Путин. Президент РФ не стал уточнять и перечислять, какие именно страны заинтересованы в устранение со своей дороги конкурента. При этом Путин добавил, что добравшиеся до власти в Киеве люди и те, кто возглавлял Украину, преследовали личные интересы.

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор, — продолжил Путин. — Вот в чем главная задача".

Глава российского государства извинился за моветон, но задал главный вопрос: где деньги этих людей? И сам же на него ответил – деньги в заграничных банках.

"Эти люди служат тем, у кого эти деньги лежат. Отсюда и то единственное, чем они торгуют — это русофобия, — пояснил российский президент. — Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача".

Смотрите вторую часть интервью "20 вопросов Владимиру Путину" на канале "Россия 24" и на сайте https://putin.tass.ru. Большое интервью с Путиным посвящено 20-летнему пребыванию политика на высших государственных постах. Показ интервью стартовал 20 февраля 2020 года. Остальные серии проекта будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Прокуратура Украины решила не просить суд об аресте экс-сотрудников «Беркута»

18.12 / Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов – адвокат

02.02 / Смерть на вечеринке: мэр Новосибирска провел экстренное совещание

03.02 / «Бабушки». Вышел клип «Аквариума» на трек середины 1980-х. Видео

19.02 / СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского

02.01 / Газпром нарастил добычу до максимума с 2012 года

12.12 / Рубль подешевел к доллару и евро

04.12 / В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину

20.12 / Эксперт высказался об ужесточении закона об оружии после стрельбы на Лубянке

09.01 / Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране – Офис президента Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика