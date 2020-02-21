На Кубани откроют учебный лагерь для подростков в трудной жизненной ситуации

21.02.2020, 10:08, Новости дня

В Краснодарском крае откроют круглогодичный лагерь для подростков. В учреждении ребята смогут не только отдыхать, но и учиться. Известно, что оно расположится в селе Кабардинка, на первой морской линии, и будет включать в себя 5 жилых корпусов. По предварительным подсчётам, здравница будет ежегодно принимать более 4 тысяч детей, сообщает ГТРК "Кубань".

По инициативе губернатора региона здесь будет проведет капремонт спальных корпусов, здания столовой, пищеблока, медицинского корпуса и других помещений. Кроме того, в ближайшее время будет проведена закупка нового оборудования. На территории лагеря также будет построен технопарк. В общей сложности на работы выделили 167 миллионов рублей.

По планам, комплекс начнет свою работы летом 2021 года. Прежде всего, он будет рассчитан на подростков, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. В следующем году на территории лагеря построят адаптивные образовательные модули. Для ребят будут проводить практические занятия по наиболее востребованным рабочим, а также инженерным профессиям.

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ГТРК "Кубань"