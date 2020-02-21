Китаянку госпитализировали в Брянске из-за подозрений на коронавирус

21.02.2020, 10:06, Разное

Гражданку Китая сняли с поезда Киев – Москва в Брянске из-за подозрений на новый коронавирус COVID-2019. У женщины была высокая температура, сообщает телеканал «360».

Главный врач по железнодорожному транспорту России принял решение отсоединить от остального состава вагон, где ехала пассажирка и отвезти его в санитарный тупик. Там специалисты осмотрят пассажиров и проведут работы по профилактике вируса. Саму китаянку госпитализировали в инфекционную больницу Брянска, передает РИА «Новости».



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