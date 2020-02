Жена Бибера обнародовала видео первого свадебного поцелуя

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Американская модель Хейли Бибер (Болдуин) разместила в Instagram видео первого свадебного поцелуя канадским певцом Джастином Бибером.

«Взгляд вовнутрь самого особенного дня в моей жизни. Надеюсь, вам всем понравится», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

episode 8 of #seasons is out now. A look inside the most special day of my entire life. Hope you all enjoy it 🙂 link in my bio *

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 19 Фев 2020 в 2:56 PST

Ролик является частью восьмой серии документального проекта «Джастин Бибер: Сезоны», посвященного Биберу, которое выходит на его YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Justin Bieber / YouTube

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились еще в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу.

Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

Хейли Болдуин родилась 22 ноября 1996 года. Она работает как модель и танцовщица. Известность Хейли Болдуин получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville