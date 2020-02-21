Меркель заявила, что не станет вмешиваться в выборы нового главы ее партии

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается вмешиваться в процесс выбора нового председателя правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), а также кандидата от партии на пост канцлера. Об этом она заявила 19 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, информирует «Немецкая волна».

По словам Меркель, опыт говорит о том, что «предшественники должны держаться в стороне от подобных вещей». Это не означает, что она не будет беседовать с кандидатами, добавила канцлер.

Меркель подтвердила, что остается на посту канцлера до конца полномочий в 2021 году, вне зависимости от хода избрания нового главы ХДС.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана главой ХДС 7 декабря 2018 года, сменив Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае 2019 года СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В Христианско-демократическом союзе рассматривают четыре кандидатуры на пост руководителя: Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения, премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, а также глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

Меркель в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года подчеркнула, что возглавляет правительство Германии последний срок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В Ухане за 10 дней построили больницу для заразившихся новым коронавирусом

12.02 / Волна «минирований» Москвы прекратилась

10.12 / В Брянской области арестовали сотрудника колонии, обвиняемого в избиении заключенного до смерти

11.02 / Сирийская армия отбила у боевиков микрорайон на юго-западе Алеппо

24.01 / Эйфелева башня закрылась для посещения из-за забастовки

28.01 / The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов

02.12 / Die Welt — Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН

18.12 / Мнения: ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

11.01 / «Репортеры без границ» заявили о несоответствии доказательств в деле Шеремета

11.02 / Проблемы на Diamond Princess нарастают как снежный ком: японцы оказались не готовы к карантину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика