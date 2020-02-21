Меркель заявила, что не станет вмешиваться в выборы нового главы ее партии

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается вмешиваться в процесс выбора нового председателя правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), а также кандидата от партии на пост канцлера. Об этом она заявила 19 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, информирует «Немецкая волна».

По словам Меркель, опыт говорит о том, что «предшественники должны держаться в стороне от подобных вещей». Это не означает, что она не будет беседовать с кандидатами, добавила канцлер.

Меркель подтвердила, что остается на посту канцлера до конца полномочий в 2021 году, вне зависимости от хода избрания нового главы ХДС.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана главой ХДС 7 декабря 2018 года, сменив Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае 2019 года СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В Христианско-демократическом союзе рассматривают четыре кандидатуры на пост руководителя: Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения, премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, а также глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

Меркель в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года подчеркнула, что возглавляет правительство Германии последний срок.