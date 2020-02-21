Партия Зеленского нашла способ провести выборы в Крыму

21.02.2020, 10:06, Новости дня

В Верховной раде предлагают провести местные выборы в Крыму на границе с полуостровом. Такую идею выдвинула депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец.

По ее мнению, можно было бы открыть специальные точки для голосования на границе с Крымом. Однако она не знает, что делать с итогами голосования дальше. Более того, она признала, что не может представить себе какие-нибудь реальные способы проведения украинских выборов на полуострове.

"Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно", – заявил Мошенец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные ЛНР и ДНР и Крым, который в Киеве считают своим, но временно оккупированным.

В Крыму назвали такие идеи полной глупостью. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс исключил возможность проведения подобных выборов на полуострове, передает РИА Новости.