Партия Зеленского нашла способ провести выборы в Крыму

21.02.2020, 10:06, Новости дня

В Верховной раде предлагают провести местные выборы в Крыму на границе с полуостровом. Такую идею выдвинула депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец.

По ее мнению, можно было бы открыть специальные точки для голосования на границе с Крымом. Однако она не знает, что делать с итогами голосования дальше. Более того, она признала, что не может представить себе какие-нибудь реальные способы проведения украинских выборов на полуострове.

"Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно", – заявил Мошенец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные ЛНР и ДНР и Крым, который в Киеве считают своим, но временно оккупированным.

В Крыму назвали такие идеи полной глупостью. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс исключил возможность проведения подобных выборов на полуострове, передает РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Тяжелая БМП Т-15 «Армата» примет участие в Параде Победы

28.01 / Euronews — туроператоры не отправляют россиян в Китай, но и эвакуировать пока не планируют

03.02 / АвтоВАЗ начал собирать обновленные универсалы Lada Largus FL

24.12 / Фреймут показала снимки с мамой

05.12 / Симоньян отреагировала на задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО

23.01 / Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж

27.12 / Нарушает права депутатов. КСУ обнародовал выводы по законопроекту о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

30.01 / Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем

31.01 / Полпредом Путина в КС стал бывший глава Минюста Александр Коновалов

20.12 / «Стрелял плохо, всего три месяца занимался». Что рассказали родственники и знакомые Евгения Манюрова, которого называют «лубянским стрелком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика