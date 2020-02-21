Пассажиров вагона поезда «Киев – Москва» отправили на карантин в Брянске из-за китаянки с температурой

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Пассажиров одного из вагонов поезда «Киев – Москва» отправили на карантин в российском Брянске из-за гражданки Китая с высокой температурой. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмилы Трапезниковой.

Китаянку с температурой 38 градусов сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу.

Остальных пассажиров вагона направили на карантин в Брянскую городскую больницу.

Сегодня во второй половине дня будет больше информации по этому вопросу, пишет агентство.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Среди низ 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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