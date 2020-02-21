Пьяный отец случайно задушил трехмесячного сына

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Злоупотребление алкоголем довело до уголовного преследования многодетного отца из белорусских Барановичей. Перебрав с алкоголем, он лег спать днем и своим телом придавил трехмесячного сына. Когда домой вернулась мать младенца, он уже был мертв, сообщает сайт "Наш край".

ЧП произошло днем 20 февраля в микрорайоне Боровки, когда супруга 32-летнего мужчины вместе со старшим сыном отправилась на прием к врачу в Минск. Когда она вернулась, муж спал на диване, а вот ребенка нигде не было видно. Женщина в панике растолкала супруга и только тогда обнаружила под ним бездыханное тело. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть трехмесячного мальчика.

Экспертиза показала в выдыхаемом мужчиной воздухе 1,4 промилле алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибший малыш был пятым ребенком в семье.



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