35 сейвов, одна передача: Бобровский и Дадонов не спасли «Флориду» от поражения «Кингз»

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Очередной игровой день "регулярки" Национальной хоккейной лиги завершался матчем "Лос-Анджелес Кингз" и "Флориды Пантерз". Встреча проходила на домашней площадке "королей" и завершилась их победой – 5:4.

В составе "пантер" блеснули два российских игрока – вратарь Александр Бобровский и нападающий Евгений Дадонов. Первый стал автором 35 отраженных бросков, второй совершил результативную передачу. Однако их усилий не хватило для победы "Флориды".

Хоккеисты "Лос-Анджелеса" забросили на одну шайбу больше "Пантерз" и выиграли со счетом 5:4. Победу "королям" принесли точные броски Габриэля Виларди, Дрю Даути, Тревора Мура, Мартина Фрка и Бена Хаттона. У "Флориды" дубль на счету финна Александра Баркова, а одной шайбой отметился Джонатан Юбердо и Майк Хоффман.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / За Путина готовы проголосовать 38% россиян, это самый низкий показатель с 2014 года – опрос

04.12 / Российская футболистка погибла в ДТП

07.01 / Realme анонсировала новый недорогой смартфон Realme 5i

15.01 / В Международном уголовном суде отказались расследовать убийство Сулеймани

27.12 / Нарушает права депутатов. КСУ обнародовал выводы по законопроекту о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство

16.12 / Названы востребованные в 2020 году профессии

17.01 / Политолог: Разрыв дипотношений Гватемалы с Венесуэлой – это сделка с США

22.01 / Ласицкене оценила шансы спортсменов выступить на Олимпиаде

18.01 / BMW представит в Женеве электрический концепт BMW i4

14.12 / Клиенты криптобиржи потребовали эксгумации тела ее основателя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика