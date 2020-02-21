35 сейвов, одна передача: Бобровский и Дадонов не спасли «Флориду» от поражения «Кингз»

21.02.2020, 10:06, Новости дня

Очередной игровой день "регулярки" Национальной хоккейной лиги завершался матчем "Лос-Анджелес Кингз" и "Флориды Пантерз". Встреча проходила на домашней площадке "королей" и завершилась их победой – 5:4.

В составе "пантер" блеснули два российских игрока – вратарь Александр Бобровский и нападающий Евгений Дадонов. Первый стал автором 35 отраженных бросков, второй совершил результативную передачу. Однако их усилий не хватило для победы "Флориды".

Хоккеисты "Лос-Анджелеса" забросили на одну шайбу больше "Пантерз" и выиграли со счетом 5:4. Победу "королям" принесли точные броски Габриэля Виларди, Дрю Даути, Тревора Мура, Мартина Фрка и Бена Хаттона. У "Флориды" дубль на счету финна Александра Баркова, а одной шайбой отметился Джонатан Юбердо и Майк Хоффман.