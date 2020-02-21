Опубликовано видео падения метеорита в Карелии

21.02.2020, 10:05, Новости дня

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение метеорита в Сегежском районе Карелии.

На кадрах видно, что светящийся объект летит по небу, после чего происходит яркая вспышка. При этом, по словам очевидцев, в городе был слышен хлопок, передает РИА «Новости». 

Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита. Явление произошло в 04.35 по местному времени и продлилось около шести секунд.

Ранее в Челябинском метеорите обнаружили неизвестную на Земле форму углерода.



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