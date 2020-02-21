Антивирус компании Microsoft Defender ATP появится на системах Android и iOS

21.02.2020, 10:04, Разное

Мобильные операционные системы Android и iOS получат антивирус, разработанный компанией Microsoft. О выходе мобильной версии Defender Advanced Threat Protection (ATP) заявил вице-президент компании Роб Леффертс.
Компания Microsoft занимается разработкой не только ОС Windows и программного пакета Office, но и антивирусного решения, признанного специалистами AV-Test одним из лучших на рынке. Изначально антивирус Defender ATP вышел для систем Windows и macOS, но позднее разработчик задумался о переносе программы на мобильную платформу.

По словам Роба Леффертса, антивирус Defender ATP способен предотвращать загрузки небезопасных страниц, защищать мобильные устройства от фишинговых атак, обеспечивать профилактическую защиту, позволяющую обнаружить действующие угрозы, а также регулярно сканировать гаджет.

Для установки антивирус Defender ATP будет доступен в Google Play и App Store, но дата релиза разработчиком пока не сообщается.



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