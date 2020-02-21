NYT: Американская разведка предупредила законодателей о том, что Россия вмешивается в предвыборный процесс США

21.02.2020, 10:03, Новости дня

Американские разведслужбы предупредили законодателей о том, что Россия вмешивается в предвыборный процесс США, пытаясь оказать поддержку Дональду Трампу в его избирательной кампании, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, доклад, представленный законодателям Шелби Пирсон, которая отвечает в Национальной разведке за безопасность выборов, вызвал недовольство президента Дональда Трампа. Он посетовал на то, что эти данные могут быть использованы его оппонентами-демократами против него.

По информации американской разведки, Россия начала кибероперации уже на этапе первичных выборов в Демократической партии. О подробностях операций ничего не сообщается, но говорится, что теперь российские оперативники действуют более осторожно: они не создают фиктивных страниц в социальных сетях из-за дополнительных мер защиты, а пытаются воздействовать на американских избирателей другими путями. Как утверждают американские разведаналитики, главная цель Кремля – внести сумятицу в американский избирательный процесс и вызвать недоверие к результатам выборов.

Ранее Facebook пришлось поменять алгоритмы и политику отслеживания активности пользователей после скандала с выборами в США в 2016 году. Тогда Россию обвиняли в ведении информационной кампании, в том числе и в фейсбуке, которая, предположительно, помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Модераторы компании уже неоднократно удаляли сотни аккаунтов, которые связывали с российским так называемым «Агентством интернет-исследований», оно также известно как «фабрика троллей». Именно его деятельность расследовали в США в рамках уголовного дела о вмешательстве в избирательный процесс.

В России обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отрицали.