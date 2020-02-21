Пристава обвинили в халатности из-за самоубийства экс-главы управления ФСИН

21.02.2020, 10:03, Новости дня

Приставу Чертановского районного суда Москвы предъявили обвинение в халатности (статья 293 УК) из-за самоубийства бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова в здании суда, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о приставе Э.С. Нефедове – в день самоубийства Свиридова он проводил досмотр на входе в суд. Подробностей о мере пресечения пока нет.

12 февраля после вынесения приговора по делу о вымогательстве бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. По версии следствия, Свиридов требовал у Сапожникова деньги, угрожая распространить «позорящие» сведения и другие данные, которые «могли причинить существенный вред его правам и законным интересам».

Осужденный признал вину, Чертановский районный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии строгого режима (в Мосгорсуде подчеркнули, что наказание назначили ниже низшего предела – статья предполагала от 7 до 15 лет лишения свободы).

После оглашения приговора Свиридов покончил с собой в зале заседания. Обвиняемый пришел в суд с наградным пистолетом.

В телеграм-каналах сообщалось, что у Свиридова была четвертая стадия рака. До решения суда бывший сотрудник ФСИН был под подпиской о невыезде.

 



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