Названы страхи россиян в случае ухода Путина

21.02.2020, 9:58, Новости дня

Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, отмечается в докладе «Уйти нельзя остаться» возглавляемого Алексеем Чеснаковым Центра политической конъюнктуры. Авторы документа проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Путина с поста президента.

Эксперты ЦПК отмечают, что обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы.

«Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов, которые были интерпретированы таким образом, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий», – передает РБК содержание доклада.

Вероятный уход президента со своего поста и из власти в целом актуализирует вопрос об отношении к этому событию российского общества, а точнее – о тех страхах и рисках для будущего страны и своего личного будущего, которые граждане связывают с решением нынешнего президента, когда и если оно последует, пишут эксперты.

По итогам проведенного 29 января исследования на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске эксперты отмечают, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян».

Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета РФ в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

В докладе приводятся соответствующие высказывания участников фокус-групп:

«В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет»; «Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом»; «Какой бы он (Путин) ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить».

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят «обострение межнациональных конфликтов». Участники исследования, в частности, отмечали, что у Путина есть взаимопонимание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кроме того, участники исследования выражали опасения возможным ростом коррупции и нарастанием угрозы враждебных действий со стороны США.

«Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»; «Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной»; «Если бы не Путин, нас бы уже не было»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

«Экономика может падать из-за начавшейся борьбы за власть»; «Ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет»; «Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».

Исследование обозначает для Кремля важную политическую и одновременно психополитическую проблему, считают авторы доклада. Не только уход Путина из власти, но и его уход с поста президента с переходом на новую позицию должен сопровождаться сильной компенсацией для российского общества, говорится в исследовании. «Кремлю придется создать для граждан такую смысловую рамку интерпретации решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе (или его самоустранением из нее) и при этом сохранить доверие к системе в целом и к ее новым акторам и лидерам, то есть сохранить легитимность. Это вопрос не столько кадров и продвижения, сколько идей и смыслов», – резюмируют эксперты.