Разведка США предупредила о вмешательстве России в выборы 2020 года

21.02.2020, 9:57, Новости дня

Разведка США предупредила, что РФ начала активное вмешательство в избирательную кампанию, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа на пост президента. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, об этом было объявлено на закрытом брифинге в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

По данным представителей разведки, РФ прежде всего заинтересована во вмешательстве в праймериз Демократической партии. Для этого российские спецслужбы будут использовать Facebook и другие социальные сети, говорится в докладе.

Для вмешательства в выборы Россия будет использовать серверы в США, а кибератаки проводить так, чтобы выглядело, будто это сделали хакеры из Ирана, считают представители разведки.

В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства в процесс американского волеизъявления пригожинской «фабрики троллей». Изучив документ, The Insider удостоверился, что многие из фигурантов дела уже известны по взломанной переписке, которую выкладывал «Анонимный интернационал» в 2014 году. Год назад тролли были взломаны снова, и их переписка продавалась на сервисе Joker.buzz. Этот лот тогда никто не купил, и он был снят с продажи, но, судя по скриншотам, именно этот массив взломанной переписки и стал основой для документа Мюллера.

В марте 2018 года прошлый состав комитета завершил подобное расследование, не найдя доказательств сговора Трампа с Москвой на выборах в 2016 году. В ноябре 2018 года на промежуточных выборах в Конгресс Демократическая партия получила большинство в Палате представителей.

 



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