Суд разрешил Tesla продолжить вырубку леса под Берлином для строительства Gigafactory

21.02.2020, 9:54, Новости дня

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга разрешил американскому производителю электромобилей Tesla продолжить вырубку леса под Берлином для строительства первого в Европе завода Gigafactory. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Суд отклонил иск «Зеленой лиги Бранденбурга» и Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии, которые требовали приостановить строительство.

Суд разрешил Tesla начать работы до официального разрешения.

Сообщается, что для начала строительства Gigafactory нужно вырубить 91 га леса.

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен заработать с лета 2021 года. Согласно планам компании, там должно выпускаться около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. В июле 2018 года стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.