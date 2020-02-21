Пристав рассказал о задолжавшем 14 млрд рублей жителе Белгорода

21.02.2020, 9:51, Новости дня

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 млрд рублей, рассказал руководитель регионального управления ФССП, главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов.

Казанов рассказал, что в данный момент этот житель проживает не в Белгороде, передает портал Бел.ru.

«Много чего было сделано этим человеком, в том числе за это он понес уголовное наказание. Это исполнительное производство отработано. Мне принесли на проверку около 20 томов», – отметил он.

При этом единственным имуществом, которое приставы смогли найти у должника, являются акции одного из предприятий. В ведомстве проводится их проверка.

Ранее супруги стали должниками после удочерения девочек в Самарской области.

До этого судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы.

Выяснилось, что она пыталась устроиться на работу курьером и подписала договор, в итоге стала директором и учредителем коммерческой фирмы, а позже узнала, что задолжала 2 млрд рублей.



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