Российские воздушные гимнасты покорили зрителей циркового фестиваля в испанской Жироне

21.02.2020, 9:47, Новости дня

Российские воздушные гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев, а также американский эквилибрист на моноциклах Уэсли Уильямс стали победителями IX Международного фестиваля циркового искусства «Золотой слон» в испанской Жироне, пишет El País. Причём, как отмечает издание, дуэт из России, помимо главной награды, получил также приз зрительских симпатий.



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В испанской Жироне завершился IX Международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон». Его победителями, как пишет El País, стали российские воздушные гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев и американский эквилибрист на моноциклах Уэсли Уильямс. Причём последний перед фестивалем специально для Книги рекордов Гиннесса проехал 8,5 м на самом высоком в мире моноцикле высотой 8,87 м.

Как отмечается в статье, нынешний фестиваль был приурочен к 50-летней годовщине приезда русского цирка в Каталонию.

В представлениях, которые прошли с 13 по 18 февраля, приняли участие 84 артиста из 12 стран. Они показали 24 номера, причём 10 из них исполняли российские циркачи. В итоге фестиваль привлёк внимание почти 34 тыс. зрителей.

В финал были отобраны 14 номеров, которые соревновались в двух параллельных программах.

Российский дуэт «Закрывая глаза» Запашной и Растегаева, который, как отмечается в статье, красовался даже на афише нынешнего фестиваля, помимо главной награды — золотого слона, также получил приз зрительских симпатий.

Екатерина, как напоминает испанское издание, принадлежит к одной из самых престижных цирковых династий в России, кроме того, она является, как пишет издание, инфлюенсером в социальных сетях.

Обладателям серебряных наград стали российские акробаты на подкидной доске Jump’n Roll, китайская акробатическая группа и воздушный гимнаст на мачте Андрей Лямин.

Все бронзовые слоны достались российским номерам: эквилибристам на переходной лестнице под руководством Андрея Воложанина, жонглёрам на стрелах под руководством Валерия Щербакова и партерной рамке Deserve to Fly. Последний номер, как отмечает издание, также получил награду от критиков, пишет El País.