Мнение: Не все кандидаты «пидоры»

21.02.2020, 9:46, Разное

Место не только красит человека, но и порой радикально меняет его взгляды. Шнур едва успел вступить в Партию Роста, вошел, можно сказать, только в политический предбанник, а уже начал излучать оптимизм. Для начала раскритиковал старую песню «Выбора» из к/ф «День выборов» 2007 года. Оказывается, Шнурову всегда не нравилось, что всех кандидатов там неблагозвучно называют «пидорами». Ну, все же не все, а некоторые, заметил музыкант. И напомнил, что текст писал не он, и вообще за 20 лет с момента его написания многое изменилось.

Ага, многое. Теперь у нас почти как в СССР, и на выборах снизу доверху за редким исключением побеждает партия власти – «Единая Россия». Например, по итогам единого дня голосования 8 сентябре 2019 года едроссы получили свыше 65% всех мандатов на выборах всех уровней. А оппозиция, в отличие от ситуации 20-летней давности, если и побеждает, то случайно, можно сказать по недогляду АП, как в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области в 2018 году.

Хорошо, что Шнур вступил в Партию Роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которой АПэшечка, видимо, отводит роль управляемой оппозиционной партии на выборах в Госдуму 2021 года. Если бы он вступил в ЕР, должен был и вовсе каяться за старую песню о выборах. И не только за нее. Впрочем, возможно, настоящее покаяние еще впереди.

P.S. Интересно, а что думает о кандидатах-пидорах и не очень автор слов Алексей Кортнев?

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