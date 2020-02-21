Стала известна реакция Макрона на скандал из-за Павленского

21.02.2020, 9:44, Новости дня

Официально президент Франции Эммануэль Макрон никак не комментировал скандал со своим соратником Бенжаменом Гриво, который после публикации интимных видео вынужден был снять свою кандидатуру на пост мэра Парижа. Однако в кулуарах французский лидер не смог сдержать своего возмущения, пишет Valeurs Actuelles.

В приватной беседе Макрон не упустил возможности высмеять «сомнительную карьеру в кино» бывшего кандидата на пост мэра от партии «Вперед, Республика!», передает ИноТВ содержание публикации французского издания.

Как информирует Le Canard enchainé, первой реакцией президента Франции на скандал с публикацией сексуальным видео стало сильное раздражение. «Что за чушь! Как он мог такое сделать? Есть вещи, которые больше нельзя делать, являясь публичным человеком», – приводятся слова Макрона в публикации.

В статье говорится, что многие французские политики осудили действия россиянина Петра Павленского, выложившего в сеть скандальное видео, однако некоторые, напротив, критикуют Бенжамена Гриво. Так, по словам Сержа Жюли, сооснователя газеты Libération, политическому деятелю в эпоху соцсетей «нужно быть осторожным». «Тот, кто неосторожен, болван, а Гриво – болван», – сказал он.

Напомним, Павленского задержали во Франции на прошлой неделе. Акциониста призвали выдворить из страны, лишив убежища.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.