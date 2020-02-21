Могилевская перенеса стоматологическую операцию

21.02.2020, 9:42, Новости дня

Украинская певица Наталья Могилевская, тренер «Лиги смеха» на «1+1» рассказала в Instagram, что перенесла стоматологическую операцию.

В ролике певица предстала с опухшей щекой, на которой написала «Хомяк».

«Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных», – заявила Могилевская.

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Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему что приносит жизнь! Люблю! * #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #операция #стоматология #хомяк

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 20 Фев 2020 в 1:37 PST

«Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь!» – говорится в подписи к ролику..

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.