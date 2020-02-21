Врач рассказал о борьбе с раком с помощью гречки

21.02.2020, 9:37, Разное

Употребление гречневой крупы может снизить риск развития онкологических заболеваний. В частности, она поможет в профилактике рака толстой кишки, сообщает телеканал «360».

Врач-диетолог Андрей Бобровский пояснил, что гречка содержит большое количество клетчатки. Она помогает организму избавляться от токсинов, поглощая продукты обмена и распада. Это особенно важно для людей, часто питающихся фаст-фудом. В интервью радио Sputnik Бобровский отметил, что крупа также поможет похудеть, поскольку быстро вызывает чувство насыщения, но обладает низкой калорийностью.