Врач рассказал о борьбе с раком с помощью гречки

21.02.2020, 9:37, Разное

Употребление гречневой крупы может снизить риск развития онкологических заболеваний. В частности, она поможет в профилактике рака толстой кишки, сообщает телеканал «360».

Врач-диетолог Андрей Бобровский пояснил, что гречка содержит большое количество клетчатки. Она помогает организму избавляться от токсинов, поглощая продукты обмена и распада. Это особенно важно для людей, часто питающихся фаст-фудом. В интервью радио Sputnik Бобровский отметил, что крупа также поможет похудеть, поскольку быстро вызывает чувство насыщения, но обладает низкой калорийностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Мнение: Полковник Войченко: убийца и вор под звездно-полосатым флагом

26.12 / Александра Савельева рассказала о главных итогах года одним фото

19.02 / Врачи назвали 8 запахов от тела, которые нельзя игнорировать

02.02 / В Приморье мать-одиночка и ее девять детей остались без крова из-за пожара

19.01 / «Есть негосударственные вузы, а мир открыт»

03.01 / Меган Маркл приняли за простолюдина на улице

07.02 / Флагман Oppo Find X2 получит OLED-дисплей с очень узкими рамками

26.12 / Адвокат Кузьменко опубликовал полный текст разговора о «сакральной жертве Зверобой»

17.01 / Врачи раскрыли простой способ похудения

24.12 / Компания Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера-купе Tylcon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика