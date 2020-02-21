В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

21.02.2020, 9:31, Новости дня

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.

Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, вагон отправили в санитарный тупик. Всего в нем был 21 человек — 19 пассажиров и два проводника. Сейчас они продолжают оставаться в вагоне и проходят медицинское обследование. Два человека были госпитализированы.

Между тем в Москве усиливаются меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Прежде всего это касается  дезинфекции в местах массового скопления людей, а также на транспорте.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, всего в Китае заразились 75,4 тысячи человек. Умерли более 2 тысяч, выздоровели — 18,2 тысячи человек.



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