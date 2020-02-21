Названы предметы, после которых нужно как можно быстрее вымыть руки

21.02.2020, 9:30, Разное

Самым опасным местом по количеству болезнетворных бактерий исследователи называют туалет. Однако многие медики с этим не согласны, поэтому составили список предметов, после взаимодействия с которыми необходимо поскорее помыть руки.

Самыми «грязными» признаны деньги, проходящие через много рук. Не меньше бактерий скапливается на компьютерной клавиатуре и мышке. Как показывают исследования, на этих аксессуарах опасных микроорганизмов даже больше, чем на сиденье унитаза. Рассадником инфекций признан и смартфон, который сопровождает человека в различных загрязненных местах. Важно не только тщательно мыть руки после контакта с клавиатурой, мышкой или телефоном, но и протирать названные предметы неагрессивным дезинфектором.

На поручнях в общественном транспорте, как и на деньгах, скапливается множество микробов, так как ежедневно к ним прикасаются тысячи людей. Подобная ситуация складывается с корзинами и тележками в супермаркетах. Не менее загрязнены меню ресторанов, поэтому руки рекомендуется мыть после заказа блюд. Не помешает вспомнить о гигиене после контакта с домашними животными, на шерсти которых могут оказаться частицы продуктов жизнедеятельности и пыль.