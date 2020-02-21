Государство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиархивом СССР

21.02.2020, 9:30, Новости дня

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР.

Росимущество продало 100 процентов акций АО "Фирма Мелодия" частной компании "Формакс" за 329,6 миллиона рублей.

В аукционе принимали участие только ООО "Формакс" и ООО "Студия Союз".

Стартовая цена была 320 миллионов рублей. "Формакс" – компания-посредник между владельцем прав на музыкальные произведения и магазинами, кафе, парками и другими компаниями, которые используют в своей работе музыкальное фоновое сопровождение.

75 процентов ООО принадлежит Михаилу Суконцеву. Еще 25 процентов "Формакса" – у Дмитрия Смирнова, сообщили "Ведомости".

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок "Мелодия" до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в стране. "Мелодия" владеет двумя зданиями – на Карамышевской набережной, 44, и на Тверском бульваре, 24, стр. 1. Эти активы оцениваются в 300–350 миллионов рублей.

"Мелодия" зарабатывает на лицензировании музыки для использования в фильмах и рекламе, продаже дисков и пластинок. Компания за год заработала 39 миллионов рублей на этом и еще 7,3 миллиона рублей получило от сдачи помещений в здании на Тверском бульваре.