Спрогнозирован новый температурный рекорд в Москве

21.02.2020, 9:30, Новости дня

В пятницу москвичей ожидает погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление рекорда температуры, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Днем плюс пять-семь градусов, по области от трех до восьми градусов тепла», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

Он отметил, что ветер ожидается юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

«Да, судя по всему, рекорд будет. За последние 55 лет максимальная температура в этот день была в 1976 году – плюс 4,3 градуса. Так что у нас будет самая высокая температура с 1976 года», – сказал Синенков.

В нынешнем году на европейской территории страны зима была очень теплой. При этом синоптики ожидают, что март в среднем будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.

Напомним, в среду в Москве был установлен абсолютный рекорд тепла, воздух прогрелся до +4,7 градуса, предыдущий рекорд составлял +3,7 градуса и был установлен в 1925 году.



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