В Иране жертвами коронавируса стали два человека

21.02.2020, 9:30, Новости дня

В Иране от коронавируса умерли два человека. Об этом 20 февраля сообщило агентство Mehr.

Первые жертвы нового вируса зафиксированы в городе Кум, в 150 км от столицы страны Тегерана.

Сообщается, что они умерли 19 февраля – именно в этот день власти страны заявили о первых зарегистрированных случаях заражения.

На следующий день правительство объявило о создании штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом и его профилактике.

По данным агентства, в стране зарегистрированы три новых случая заражения кронавирусом SARS-CoV-2 – два в Куме, еще один в городе Эрак.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.