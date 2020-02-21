Seat показал обновленный Cupra Leon

21.02.2020, 9:30, Новости дня

Автомобильная компания Cupra официально представила новую версию концепта Cupra Leon, который получил гибридную силовую установку.

Вместе с тем около 2 лет назад испанский автомобильный гигант Seat сообщил о выходе нового бренда. Новая гибридная модель отличается увеличенными воздухозаборниками, крупным спойлером, а также обновленной решеткой радиатора. Также стоит отметить, что данный автомобиль обладает «заряженным» характером, выраженным в 2-литровом моторе на 245 л.с. мощности.

В данной гибридной модификации применили передний привод. В максимальном исполнении модель получит 310 сил, а также разгон до сотни за 4,8 секунд. В гибридной варианте суммарная мощность достигает 150 л.с., а запас хода на электротяге составляет 60 километров.