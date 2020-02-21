Коллега Алентовой по фильму «Зависть богов» Лобоцкий рассказал о съемках откровенных сцен

21.02.2020, 9:30, Разное

Актёр и коллега Веры Алентовой по фильму «Зависть богов» Анатолий Лобоцкий пояснил о съёмках откровенных сцен в кинокартине. Им приходилось переступать через собственную стыдливость и доверять режиссёру и друг другу.
Фильм «Зависть богов» Владимира Меньшова произвёл фурор на телеэкранах не только благодаря хорошему сюжету, но и довольно откровенным сценам с участием Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого. Актёр вспоминает эти моменты с присущей скромностью, стараясь не вдаваться в подробности. Он отметил, что тогда было очень стыдно, ведь вокруг находился не только режиссёр, но и вся съёмочная команда. Ещё больше стыда вызывало осознание, что фильм в конечном итоге посмотрят миллионы людей по всей стране. Несмотря на это, приходилось переступать через себя и просто отыгрывать запланированные сцены. Вера Алентова тоже держалась достойно и прекрасно сыграла свою роль.

Небывалый успех Вере Алентовой всё же принёс фильм «Москве слезам не верит». После него о ней узнали не только любители отечественного кино, но и многие зрители по всему миру. Сегодня же, 21 февраля, актриса празднует своё 78-летие. Знаменитость продолжает сниматься в кино и ближайшая кинокартина с её участием «Ампир V» выйдет в 2022 году, пишет интернет-издание «Телепрограмма».



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