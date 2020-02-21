Балотелли обвинен в насилии над несовершеннолетней. Он обратился в полицию

21.02.2020, 9:30, Новости дня

Нападающий футбольного клуба "Брешиа" и сборной Италии Марио Балотелии вновь оказался в центре скандала. Итальянского футболиста обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Однако форвард отзащищался.

В период своего выступления за французскую "Ниццу" Балотелли познакомился с юной девушкой, которая представилась совершеннолетней, сообщает "Спорт-экспресс". Между молодыми людьми произошла сексуальная связь, после чего девушка начала требовать от футболиста сто тысяч евро в обмен на гарантии, что она не обратится в полицию.

Став жертвой шантажа, Балотелли пошел на опережение и первым обратился в органы. Он сообщил о факте шантажа со стороны несовершеннолетней девушки, и полиция завела дело. На данный момент обстоятельства инцидента изучаются.



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