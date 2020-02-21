Мнение: Польша увековечит память о пособниках нацистов из УПА

21.02.2020, 9:28, Разное

Польша увековечит память о пособниках нацистов из УПА

В Польше впервые восстановят и возьмут под государственную охрану места захоронения членов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России организация — прим. RuBaltic.Ru). Одновременно в стране сносят памятники советским воинам-освободителям и уничтожают память о поляках, боровшихся с бандеровцами. Польские власти активно переписывают историю: удаляют из общественного пространства память о тех, кто боролся с нацизмом, а взамен готовы увековечивать пособников нацистов.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Польша восстановит могилу УПА на горе Монастырь. Через некоторое время эта информация подтвердилась.

И даже появились сведения, что Польша признает могилу членов УПА воинским захоронением и обеспечит ей государственную охрану.

«Министерство культуры осуждает любой акт уничтожения мест памяти — могил и военных кладбищ, а также любые другие акты вандализма. Это относится и к действиям, которые имели место на горе Монастырь. По просьбе министра культуры губернатор Подкарпатья рассмотрит возможность включения этого места в реестр военных могил и кладбищ, для которых предусмотрена государственная охрана. Кроме того, об этом вопросе были проинформированы соответствующие органы, они занимаются его выяснением», — говорится в заявлении польского Министерства культуры.

Могила на горе Монастырь, согласно украинскому историческому нарративу, представляет собой коллективное захоронение 62 членов УПА из окрестных сел, которые «погибли в боях с НКВД» в марте 1945 года. На могиле была установлена табличка, на которой значилась надпись «Погибли в борьбе за Украину» и перечислялись имена, фамилии и даты жизни захороненных.

Это украинское «место памяти», мягко говоря, не пользуется любовью у поляков. В 2015 году неизвестные разбили на захоронении мемориальную доску с фамилиями и разрисовали крест в красно-белые цвета польского флага.

В ноябре прошлого года гору Монастырь посетили либеральные польские проукраинские активисты. Они развесили на могиле и на деревьях вышитые украинские рушники, а также призвали власти восстановить разбитую таблицу с фамилиями.

Призыв этот был, однако, услышан в другом месте, и в январе неизвестные окончательно доломали мемориальную доску, сбросив ее обломки вместе с рушниками в близлежащую яму.

В начале февраля захоронение вновь посетили польские либеральные активисты, которые достали обломки из ямы, разложили их у могилы и установили временную табличку на польском языке: «Польские граждане украинской национальности погибли в бою с НКВД 2–3 марта 1945. Вечная им память».

В целом же подобное разрушение украинских «мест памяти» не является в Польше чем-то необычным. Так, польско-украинский портал Polukr.net насчитал с 2014 года 15 таких «актов вандализма».

Согласно информации Общества увековечивания памяти жертв преступлений украинских националистов (SUOZUN), в могиле похоронены члены УПА, ответственные за убийство поляков и украинцев, в том числе за убийство польских пассажиров поезда в лесу под селом Затыле.

На сайте этой польской организации приводятся сведения об одном из похороненных «героев» УПА:

«Иван Погорыський, сын Григория, был нацистским коллаборационистом, комендантом участка украинской полиции в Любичи Королевской, как таковой участвовал в Холокосте. В феврале 1944 года дезертировал из полиции и убивал польское население в районе Верхраты и Любичи Королевской. ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России — прим. RuBaltic.Ru) назначила его комендантом боевки Службы безопасности ОУН (псевдоним “Борыс”, затем “Божич”), которое убило сотни мужчин, женщин и детей польской и украинской национальностей. Самым известным геноцидным убийством этого зверя является расправа над пассажирами поезда в лесу под селом Затыле».

Естественно, решение властей о восстановлении памятника таким «героям» было негативно воспринято в Польше. Одно из старейших польских изданий Myśl Polska назвало это намерение «фатальным».

«Разве польские власти не понимают, что восстановление памятника УПА на горе Монастырь означает фактическое признание польской стороной УПА организацией “украинского освободительного движения”, согласно бандеровскому нарративу, а не фашистской, преступной, совершившей геноцид организацией, что отвечает исторической правде? Так это будет представлено на Украине. Или памятники УПА, или память о жертвах с Волыни и Восточной Малопольше (Галиции — прим. RuBaltic.Ru). Другого выбора нет», — написал на страницах издания публицист и историк Богдан Пентка.

Зная об отношении поляков к бандитам из УПА, руководство республики все-таки приняло решение о восстановлении плиты на могиле украинских пособников нацистов и распорядилось взять захоронение под охрану.

Интересно, что стало фоном для действий польских властей? Ведь если в одном месте на захоронении УПА фамилии убийц поляков, вероятно, скоро появятся, то в другом имена тех, кто погиб в борьбе с украинскими националистами, исчезнут.

Так, в городе Леско по решению Института национальной памяти (ИНП) в рамках так называемой декоммунизации с памятника была демонтирована таблица с фамилиями 52 милиционеров, которые погибли в 1944–1947 годах в боях с бандами УПА. Кроме того, был снят венчавший этот памятник орел. У орла отсутствовала корона, в связи с чем тот был демонтирован как символ тоталитарного режима.

Как сообщает издание Plus.nowiny24.pl, действия ИНП вызвали возмущение местных жителей. «Борьба с коммунизмом» в городе этим не ограничится, и в ближайшее время в Леско будет снесен памятник благодарности Красной армии.

В целом в Польше продолжается массовый снос мемориалов советским воинам-освободителям. 7 февраля был уничтожен очередной памятник в городе Лешно.

В действиях нынешних польских властей прослеживается следующая логика: из общественного пространства исчезает память о тех, кто боролся с нацистами и их пособниками, в то время как имена нацистских коллаборационистов увековечиваются. Могила УПА на горе Монастырь является первым в Польше «местом памяти» нацистских преступников, которому будет придан официальный статус воинского захоронения и обеспечена государственная охрана.

В стране еще полно нелегальных памятников и могил УПА, которые, согласно логике польского руководства, ждут своей очереди на легализацию, восстановление и взятие под охрану.

В данной ситуации намерение польских властей увековечить память коллаборантов вполне закономерно, ведь нынешние польские правящие элиты считают себя преемниками Второй Речи Посполитой — государства, которое было молчаливым пособником нацистской Германии и напало вместе с ней на Чехословакию в 1938 году, открыв таким образом дорогу ко Второй мировой войне.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20022020-polsha-uvekovechit-pamyat-o-posobnikakh-natsistov-iz-upa/ — цинк