В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с ложными ценниками в магазинах

21.02.2020, 9:26, Разное

Представили Роспотребнадзора рассказали россиянам об их правах в случае, если товар в магазине продали дороже указанной на нем цены. В ведомстве отметили, что продавцы обязаны доносить до покупателей достоверную информацию о ценах, сообщает телеканал «360».

Специалисты пояснили, что зачастую сотрудники универмагов забывают или не успевают менять ценники на продукцию. Однако это не может быть основанием для продажи вещей и услуг по другой цене: потребитель имеет право приобрести товар по указанной цене. Если же он обнаружил ошибку в чеке уже после покупки, то магазин обязан вернуть ему разницу в цене. 



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