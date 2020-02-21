Пристава обвинили в халатности из-за самоубийстве сотрудника ФСИН в суде

21.02.2020, 9:24, Новости дня

Приставу Чертановского районного суда Москвы предъявили обвинения в халатности из-за самоубийства бывшего главы управления ФСИН Виктора Свиридова в здании суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о приставе Э.С. Нефедове. В день самоубийства Свиридова он проводил досмотр на входе в суд. Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

О мере пресечения не сообщается.

По словам источника, после произошедшего в Чертановском отделе судебных приставов началась проверка, она продолжается.

Ранее адвокат АБ «Мусаев и партнеры» Алексей Голенко рассказал The Insider, как в рамках эксперимента прошел через рамки Чертановского суда с травматическим пистолетом. Рамки на пистолет не отреагировали, при обыске его тоже не нашли. Голенко снял на видео диалог с судебными приставами и заявил, что намерен обжаловать их действия в суде.



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