Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч человек

21.02.2020, 9:24, Новости дня

Число заболевших новым коронавирусом составило 75 тысяч 465 человек по состоянию на 20 февраля. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

2236 человек погибли, 18 тысяч человек выздоровели, более 11 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.

Почти 63 тысячи заболевших находятся в китайской провинции Хубей.

От вируса за последние сутки умерли 118 человек. 115 из них находились в этой провинции.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать ее использование можно будет только через 18 месяцев, после серии клинических испытаний.