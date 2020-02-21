Наталья Поклонская высмеяла в стихах политические амбиции Сергея Шнурова

21.02.2020, 9:21, Разное

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская высмеяла лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в его собственной манере. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала стихи, посвященные политическим амбициям певца.

«Представьте: Шнуров — депутат, и гремит с трибуны петербургский мат…» — начала свое стихотворение экс-прокурор Крыма. Тем самым Наталья Поклонская отреагировала на вступление Сергея Шнурова в «Партию Роста», лидером которой является Борис Титов. Ранее он баллотировался на пост президента. В стихах политик ссылалась на известную песню лидера группы «Ленинград» и на то, как он смеялся над Ксенией Собчак.

Стоит отметить, что решение Сергея Шнурова о вступлении в политику вызвало неоднозначную реакцию. Если ранее он воспринимался, как лицо, всячески высмеивающее политическое движение, так, певец много раз подшучивал над Ксенией Собчак в 2018 году, когда она объявила о предвыборной президентской гонке, то теперь сам стал объектом насмешек. По словам Сергея Шнурова, в РФ политическая тема является очень острой и болезненной, поэтому он столкнулся с таким негативом в свой адрес.