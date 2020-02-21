Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

21.02.2020, 9:19, Новости дня

Задержан водитель, который в Красноярске сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, сообщили в краевом главке СК.

Официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская сообщила, что «после проведения первоначальных следственных действий и возбуждения уголовного дела следователи задержали его (водителя) на 48 часов», передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что водитель – якобы помощник бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова Алексей Талюк.

В МВД отмечали, что водитель не скрылся места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов не называют имя участника инцидента.

Напомним, в четверг житель Красноярска на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Журналиста госпитализировали с серьезными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».



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