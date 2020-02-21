Киев начал работу над новыми Минскими соглашениями

21.02.2020, 9:19, Новости дня

Некоторые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе «следует изменить, так как их невозможно выполнить», сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил, что соглашения должны были быть выполнены еще в 2015 году, однако сейчас 2020 год, и мир в Донбассе достичь все еще не удалось.

«Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», – утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хотя РФ публично выступает против внесения в них изменений. Киев, по его словам, также старается «заставить всех участников согласиться с тем, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», передает ТАСС.

Глава МИД Украины выразил уверенность, что со временем будет создан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Россия, Германия и Франция ранее однократно заявляли о безальтернативности Минских соглашений.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва выступает против попыток ряда украинских чиновников саботировать Минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир. Он говорил также, что из 13-ти пунктов минского Комплекса мер выполняются только два.