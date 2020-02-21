Maserati покажет новый спорткар MC20 в мае

21.02.2020, 9:14, Новости дня

Итальянская премиальная марка Maserati объявила о название новой модели спорткара Maserati  MC20.

Несмотря на то, что ранее эксперты прогнозировали выход серийной модификации ранее показанного концепта Alfieri, новая модель является отдельным проектом. В свою очередь, аналогичный индекс уже присваивался для спорткара MC12.

Пока итальянские разработчики не раскрывают никаких деталей о характеристиках, но есть предположения об использовании совершенно нового силового агрегата. Официальная премьера новинки MC20 состоится в мае в Модене. Известно, что в продажу также поступит электрическая модификация с повышенным запасом хода, а также полным приводом и быстрой зарядкой встроенных батарей.



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