Genesis выпустит Genesis G70 в кузове Shooting brake

21.02.2020, 9:14, Новости дня

Премиальный южнокорейский бренд Genesis намерен в скором времени продемонстрировать версию Genesis G70 в универсале.

В свою очередь, один из руководителей марки официально подтвердил данное мнение, указав, что новинка на рынке получит название Shooting brake. Вместе с тем представители марки указали, что в данной модели завершат применение фирменного дизайна бренда. В дальнейшем компания переориентируется под европейский рынок, где наиболее автомобили данного класса.

Эксперты указали, что новая модель сможет составить конкуренцию для таких лидеров рынка, как BMW 3-Series Touring и Audi A4 Avant. Специалисты прогнозируют, что новая модель получит механическую трансмиссию, как и остальные немецкие автомобили. Официальный дебют универсала на базе G70 состоится в следующем году.