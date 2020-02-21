Авиакомпании потеряют более 29 миллиардов долларов в этом году из-за коронавируса

21.02.2020, 9:06, Новости дня

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что мировой спрос на авиаперевозки снизится впервые с 2009 года из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщает CNBC.

Ограничения на передвижения и общее падение спроса из-за предупреждений о быстро распространяющейся вспышке вируса побудили перевозчиков приостановить или резко сократить рейсы в Китай.

По оценкам IATA, воздействие вируса на спрос обойдется авиакомпаниям во всем мире более чем в 29 миллиардов долларов, причем потери выручки будут в основном сконцентрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские авиакомпании из-за эпидемии потеряют 12,8 миллиарда долларов.

Торговая группа, представляющая большинство авиакомпаний мира, прогнозировала рост спроса на авиаперевозки в 2020 году на 4,1%. Теперь прогноз пересмотрен до сокращения на 0,6%.

Прогноз предполагает, что вирус по-прежнему будет в основном сконцентрирован в Китае. Однако ассоциация предупредила, что воздействие может быть более сильным, если эпидемия распространится на другие рынки в регионе.



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