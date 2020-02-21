В Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек

21.02.2020, 9:06, Новости дня

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки подтверждено 899 новых случаев заражения, 2109 человек вылечились и были выписаны.

Общее число инфицированных в Китае достигло 75 465 человек.

За пределами материкового Китай было подтверждено 102 случая заражения в Гонконге, Макао и Тайване. Из них три человека умерли.

По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 20 февраля в других странах зафиксированы 1073 заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. 

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Среди низ 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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