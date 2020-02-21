Выявлены основные нарушения в ЖКХ-компаниях

21.02.2020, 9:06, Новости дня

В 2019 году обнаружено свыше 319 тысяч нарушений законодательства в ЖКХ-компаниях, а за последних года — свыше 600 тысяч.

Прокуроры для устранения нарушений вынесли более 104 тысяч предписаний. В суд к управляющим ЖКХ-компаниям предъявлено 24 тысяч исков на сумму свыше 677 миллиона рублей, 90 тысяч нарушителей получили административные и дисциплинарная взыскания, сообщили в Генпрокуратуре.

По итогам прокурорских проверок возбуждена 1 тысяча уголовных дел. Среди нарушителей — региональные органы власти, местного самоуправления и управляющие компании.

Среди частых нарушений — выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. Такие нарушения часты в Мордовии, Чувашии, Вологодской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Ленинградской области.

Часты факты мошенничества и воровства.

Например, после вмешательства прокуратуры Ленинградской области в г. Сосновый Бор заменено и отремонтировано 150 лифтов.  Подрядчик вывел лифты из эксплуатации и не выполнил обязательства по установке новых. Против мошенников возбуждено уголовное дело.

По аналогичным фактам попыток украсть финансовые ресурсы из фондов для капитального ремонта возбуждены уголовные дела в Камчатском, Пермском краях, Оренбургской области, г. Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

ЖКХ-компании часто подделывают документы. В Ростовской области возбуждено 17 уголовных дел о фальсификации подписей жителей многоквартирных домов в протоколах общих собраний.

ЖКХ-компании продолжают незаконно повышать тарифы на свои услуги. В республиках Башкортостан, Татарстан и Владимирской области прокурорами вскрыты нарушения законодательства при установлении тарифов на производство, передачу и сбыт энергоресурсов, нормативов их потребления.

ЖКХ-поставщики поставляют ресурсы по завышенным ценам. В Дагестане против газоснабжающей организации было возбуждено уголовное дело по факту незаконного начисления более 3 миллиарда рублей жителям за поставленный природный газ по завышенным нормативам.

А в Омской области из тарифа крупнейшего регионального поставщика тепловой энергии на 2020 год исключены необоснованные расходы на сумму более 18 миллиона рублей.

Еще одно из частых нарушений – махинации с квартирами для переселения из аварийного жилья. Прокурорами были пресечены нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья в Брянской, Новосибирской, Ростовской области. Только после вмешательства прокуратуры в Астраханской области свыше 100 аварийных многоквартирных домов включены в региональную программу переселения на 2019-2025 годы.



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