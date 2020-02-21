Медики предупредили о негативных последствиях употребления зеленого чая

21.02.2020, 9:04, Разное

Медики совместно с диетологами предупредили всех любителей зелёного чая о негативных последствиях при частом употреблении этого напитка. Он способен вызывать бессонницу и сильное обезвоживание организма.

Зелёный чай имеет ряд преимуществ перед другими видами горячих напитков, и его активно используют для похудения. Несмотря на огромный список благоприятных последствий, существует и опасность при чрезмерном употреблении напитка. Это касается именно передозировки, когда зелёный чай становится неотъемлемой частью суточного рациона. Медики и диетологи предупредили, что кофеин в составе листьев этого чая активизирует работу нервной системы, и при частом употреблении она склонна перегружаться. Как следствие, у человека начинается повышенное стрессовое состояние и даже бессонница.

Напиток воздействует и на органы пищеварения. Работа желудочно-кишечного тракта тоже может быть нарушена при злоупотреблении зелёным чаем. Анемия, авитаминоз и обезвоживание также входят в список неблагоприятных последствий передозировки. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендовали всем любителям горячего напитка внимательно изучить максимально дозволенную суточную норму и тщательно изучить возможные побочные эффекты.