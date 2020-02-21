Джиган забрал домой супругу с новорожденным ребенком

21.02.2020, 9:04, Разное

Джиган забрал свою супругу Оксану Самойлову домой на третий день после родов. Пара находится в Майями, где и проходило рождение первого мальчика в семье рэпера.

Пара уже воспитываете трёх девочек, и сейчас они рады сообщить о рождении полностью здорового сына. Поклонники поздравили кумиров с этим важным событием в их семье, так как многие хотели, чтобы следующим ребёнком у Джигана был всё же мальчик. Самойлова пояснила фанатам, что её уже выписали и подготовили все необходимые документы, а значит можно смело ехать домой. Подобное порадовало супругу рэпера, которая привыкла проводить в больничных палатах минимум неделю. Также модель отметила, что дома всегда восстанавливаться гораздо легче и быстрее, а вот дотошность медицинского персонала в родильном отделении её не слишком радовала. Несмотря на это, углубляться в подробности самих родов и связанных с ними восстановлением она не стала.

Джиган присутствовал в палате во время родов Оксаны Самойловой, и именно он перерезал пуповину ребёнка. После, в течение трёх дней, музыкант занимался дочками, пока мать находилась в больнице. Сейчас же многодетная семья в полном составе вновь находится в привычном окружении, а уже через несколько месяцев их ожидает перелёт в Россию.